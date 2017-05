Nokia war zu Beginn des Handy-Hypes die dominante Herstellerfirma auf dem Markt. Doch nach einigen Fehlentscheidungen des Managements ging die Marke fast völlig unter. Der Markenname Nokia für Handys wurde zunächst an Microsoft weitergegeben und wird inzwischen von HMD Global gehalten, die Nokia mit modernen Smartphones wieder zu einem namhaften Hersteller machen wollen. Die Ankündigung seitens HMD Global, ein Remake des Klassikers Nokia 3310 (Release im Jahr 2000) auf den Markt bringen zu wollen, sorgte vor einigen Monaten für Furore. Ende Mai soll das neue Nokia 3310 nun auch in Deutschland zu haben sein. Dies berichtet unter anderem auch golem.de auf Basis einer Pressemitteilung von Nokia.

Nokia 3310 in der Farbe Warm Red Quelle: Nokia Das Remake des Nokia 3310 wird ganz bewusst ohne typische Smartphone-Funktionen auskommen und soll in Deutschland etwa 60 Euro kosten. Es setzt auf eine echte Zahlentastatur und ein mit 2,4 Zoll vergleichsweise kleines Display, welches allerdings im Gegensatz zum Originalmodell aus dem Jahr 2000 trotzdem deutlich größer ist und zudem auch Farben darstellen kann. Für Schnappschüsse ist auch eine Kamera mit zwei Megapixeln Auflösung integriert. Das Design des neuen Nokia 3310 ist ebenfalls moderner und deutlich runder als das des Originals. Doch in der Summe soll es die Eigenschaften bieten, die das originale Nokia 3310 zu einem Verkaufsschlager machten: günstig, robust, ausdauernd und ohne unnötigen Schnickschnack. Mangels echter Smartphonefunktionen fehlt beispielsweise auch eine LTE-Fähigkeit. Zum Start wird es das Nokia 3310 in den Farben Dunkelblau, Rot, Gelb und Grau geben. Auch das Kultspiel Snake ist mit an Bord - und zwar sogar in Farbe.