Nokia 3310: Remake des Kult-Handys (bald) verfügbar

Das Nokia 3310 wird als Remake in diesen Tagen im Handel erwartet. Hergestellt wird es vom Unternehmen HMD Global. Mit diesem Namen können sicher nur wenige etwas anfangen. Das finnische Unternehmen wurde erst Anfang 2016 gegründet und hatte sich den Markennamen Nokia und die entsprechende Domain gesichert, um bei der Smartphone-Produktion mit dem bekannten Namen auftreten zu können und Nokia zu neuer Frische zu verhelfen. Für Aufsehen sorgte Anfang Februar die Ankündigung, dass HMD Global ein Remake des Kult-Handys Nokia 3310 auf den Markt bringen will. Nun wird das Handy offenbar in diesen Tagen in den Händlerregalen liegen. Einige Quellen sprechen schon vom 26. Mai als Release, allerdings konnten wir heute noch keine deutschen Shops finden, bei denen es bereits auf Lager war. Schaut man sich in deutschen Onlineshops um, so findet man als Datum der Verfügbarkeit meist den 31. Mai oder 1. Juni.

Remake des Nokia 3310 Quelle: Nokia Das besondere am Remake des Kult-Handys ist, dass es sich sehr eng an das Original hält. Zwar ist es schlanker und leichter, das Design runder und moderner. Aber es handelt sich beim neuen Nokia 3310 nicht um ein Smartphone, dem lediglich ein Oldschool-Gehäuse verpasst wurde. Vielmehr verzichtet HMD Global bewusst auf Internetfunktionen und bietet auch keinen Touchscreen. Viel mehr als Telefonieren, SMS schreiben, Musik hören und Fotos schießen sind mit der 3310-Neuauflage nicht drin. Der Spieleklassiker Snake hat es aber mit aufs Gerät geschafft und kann über das Display auch in Farbe gespielt werden - das orginale Nokia 3310 hatte noch ein monochromes Display. Weitere Details findet ihr auf der offiziellen Produktseite bei Nokia. Das neue Nokia 3310 richtet sich daher also an Nutzer, die ohnehin keine besonderen Smartphone-Funktionen benötigen, oder auch an diejenigen, die vielleicht auch mal von der manchmal sehr stressigen Welt der Smartphones Abstand nehmen und nur ein Handy mit rudimentären Funktionen mitnehmen wollen. Aktuell ist das neue Nokia 3310 ab etwa 59 Euro in diversen Internetshops und Preisvergleichseiten gelistet. Da es so günstig ist, scheint sich HMD Global dazu entschlossen zu haben, bei einer berechtigten Reklamation das Gerät einfach auszutauschen - dies berichten auch unsere Kollegen von golem.de.