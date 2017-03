Hello Games zeigen immer mehr, wie sehr ihnen der Support des bei Release heftig kritisierten Weltraumspiels No Man's Sky am Herzen liegt und haben einen weiteren Patch veröffentlicht.

Patch 1.24 behebt dabei weitere Bugs und Probleme, welche mit dem großen Update "Path Finder" in das Spiel eingeführt wurden. Dazu gehört beispielsweise, dass die Basis des Spiels nicht auftauchen wollte. Ebenso gehören einige Abstürze jetzt der Vergangenheit an und die Performance wurde verbessert. Überdies sollte das Spiel jetzt auch besser mit dem Steam Controller zu steuern sein.

Hier die kompletten (englischen) Patch Notes:

Fixed an issue that caused player's bases not to appear

Optimised light shafts, allowing us to enable them on PS4

Fixed a game freeze/lock up that could occur when in space

Improved frame rate when playing with unlocked frame rate, or vsync disabled

Fixed some issues with Steam controller prompts

Various minor performance optimisations

Fixed some rare crashes & freezes

Quelle: Website von No Man's Sky