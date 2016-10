No Man's Sky "war ein Fehler" - Hacker hauen Hello Games via Twitter in die Pfanne

Update #2: Mittlerweile hat sich auch Sean Murray via Twitter zu Wort gemeldet (zum ersten Mal seit dem 16. August). Der Kopf hinter No Man's Sky stellt klar: Die Twitter-Botschaft von Hello Games resultiert aus einem Hack. "Wenn etwas ein Fehler war, dann die Verwendung von Linkedin ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung", witzelte Murray, der noch einige Twitter-Nachrichten direkt an den Hello Games-Account richtete.

Server hacked. We're binging Mr Robot Episodes as quickly as we can looking for answers. Ep05 is a cracker — Sean Murray (@NoMansSky) October 28, 2016

If anything was a mistake, it was using Linked In without 2FA. — Sean Murray (@NoMansSky) October 28, 2016

Update: Noch während des Verfassens dieser Zeilen wurde der Tweet bereits wieder gelöscht. Einen Screenshot findet ihr hier. Inzwischen steht der gesamte Kanal auf "Privat" - Einträge sind für die Öffentlichkeit nicht sichtbar. Zu vermuten ist, dass der Account gehackt wurde.

Der Hype um No Man's Sky war geradezu gigantisch. (25) Quelle: Twitter, Hello Games Originalmeldung: Nach längerer, totaler Funkstille hat sich Hello Games via Twitter zu Wort gemeldet. Das Statement fällt so kurz wie eindeutig aus: "No Man's Sky war ein Fehler!" Wer der Verfasser ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Unter Umständen wurde der Account sogar gehackt. Von Studiochef Sean Murray, der Ende des Monats tatsächlich Stellung nehmen wollte, wurden jedenfalls schon seit August keine neuen Tweets abgesetzt. Damals war No Man's Sky gerade erst erschienen. Was dieses überraschende Eingeständnis, sofern echt, nun bedeutet, bleibt abzuwarten. Droht das Support-Ende? Auszuschließen ist das wohl nicht. Schon seit Wochen gibt es keine Patches oder Content-Updates mehr.

Zwischenzeitlich waren sogar schon Gerüchte aufgekommen, wonach Hello Games seine Pforten geschlossen hätte. Bestätigt wurde das allerdings nie. Festzuhalten bleibt, dass No Man's Sky wohl als einer der größten Reinfälle in die Geschichte der Computer- und Videospiele eingehen dürfte. Viele im Vorfeld gemachte Versprechungen wurden nicht eingehalten. No Man's Sky leidet nach wie vor unter Bugs und vor allem fehlenden Features. Die Käufer machten sich im Internet Luft über ihren Unmut, schossen dabei aber nicht selten auch weit übers Ziel hinaus. Bei Steam zählt No Man's Sky inzwischen zu den am schlechtesten bewerteten Spielen überhaupt.