Nach einer etwas längeren Funkstille gibt es wieder ein Lebenszeichen zum bei den Fans eher kritisch beäugten Weltraumspiel No Man's Sky.

Noch in dieser Woche - was eigentlich nur noch heute oder am Wochenende sein könnte - soll mit The Foundation ein neues Update erscheinen. Der Name wurde mit Bedacht gewählt, denn das Update soll die Fundamente für das Bauen von Basen im Spiel legen und einige weitere, kommende Features vorbereiten. Detailliert Patch-Notes will das Team später veröffentlichen.

Hello Games gibt an, dass man No Man's Sky direkt nach Release mit sieben Patches verbessert habe, während sich ein Team um das Foundation-Update kümmerte. Dies sei nicht das größte Update, aber es würde zeigen, wohin man mit dem Spiel möchte.

Hello Games ist sich bewusst, welche Reaktionen der Launch von No Man's Sky auslöste und das Entwicklerteam gibt zu, dass es einige Zeit ruhig war. Dies hätte aber nicht bedeutet, dass man die Fans nicht gehört habe. Man hat Feedback gesammelt, um an weiteren Verbesserungen für das Weltraumspiel zu arbeiten. Nach wie vor stünde das Team voll hinter No Man's Sky und man sei weiterhin mit Herzblut bei der Sache, um das Spiel immer weiter zu entwickeln.

Das Foundation-Update soll einen ersten Schritt in die Richtung darstellen, in die man nun mit No Man's Sky gehen möchte. Man hätte eine weite Reise geplant. Fans des Erkundungsspiels dürfen also gespannt sein, was da in nächster Zeit noch auf sie zukommen wird.

No Man's Sky erschien im vergangenen August für PC und Playstation 4 und wurde von den Spieler stark kritisiert, da es die im Vorfeld geschürten Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Quelle: Website von No Man's Sky