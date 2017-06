Hello Games werkelt weiter fleißig an Updates zum kontrovers aufgenommenen Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky. Doch noch wird nicht verraten, was die Inhalte dieser Updates sind.

Allerdings gibt es inzwischen einen Hinweis. Und zwar verschickte das Entwicklerteam geheimnisvolle Kassetten an die Moderatoren von Reddit-Subforen, die sich mit dem Spiel beschäftigen. Was auf diesen Kassetten drauf ist, ist offiziell noch ein Geheimnis. Doch innerhalb der Community kam nun das Gerücht auf, dass es mit den Portalen im Spiel zusammenhängen könnte. Denn wie eine Person, die sich die Kassette anhören konnte, bemerkte, ist darauf der Code 706s7274616p zu hören. Jagt man diesen durch einen ROT13-Konverter, erhält man den Hexadezimal-String 706f7274616c. Dies ergibt in einem ASCII-Konverter das Wort "Portal".

Bisher haben die Portale, die im Spiel vorkommen und erwähnt werden, keine Funktion. Doch das könnte sich mit dem kommenden Update ändern. Welche Funktion die Portale dann erfüllen, ist noch nicht klar. Vermutlich verbinden sie weit entfernte Orte miteinander, was es dann einfacher machen könnte, andere Spieler in der riesigen Galaxie zu "treffen". Es wäre aber auch denkbar, dass sich die Portale öffnen und etwas daraus hervor kommt. Vielleicht ein neues Alien-Volk, das böse Absichten verfolgt.

Es dauert bestimmt nicht mehr allzu lange, bis die Entwickler bei Hello Games das Geheimnis aufdecken und wir erfahren, was es mit den Kassetten auf sich hat und ob wirklich die Portale in No Man's Sky aktiviert werden.

Quelle: PCGamer