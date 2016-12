Im vergangenen Monat veröffentlichte Entwickler Hello Games das große Update 1.1 für sein dezent in Ungnade gefallenes Weltraumerkundungsspiel No Man's Sky. Zu den zahlreichen Neuerungen gehörten nicht zuletzt auch Frachter - riesige Raumschiffe, die Spieler im All per Knopfdruck zu sich kommandieren, frei begehen und ausbauen können. Im All wohlgemerkt. Auf den unzähligen Planeten des Spiels soll es eigentlich nicht möglich sein, die Kolosse zu rufen, doch YouTuber Sirian Gaming hat ein Video veröffentlicht, in dem er durch einen Bug im Spiel genau das tut. Der Trick liegt darin, den Frachter genau in dem Moment zu rufen, in dem wir mit unserem kleinen Schiff in die Atmosphäre eines Planeten eintreten. Mit ein bisschen Glück und Timing finden wir den Frachter schließlich auf der Planetenoberfläche wieder, wo er nicht nur seine volle, beeindruckende Größe offenbart, sondern wohl auch die Gravitation ein wenig durcheinanderbringt, wie Sirian Gaming in seinem Video demonstriert.



Nachdem Hello Games über Monate hinweg Funkstille zu den teilweise erzürnten Spielern von No Man's Sky hielt, meldete sich das Studio kürzlich mit gleich mehreren Updates zurück. So adressierte der Entwickler mit seinem Patch 1.13 erst Anfang dieser Woche wieder mehrere Fehler im Spiel. Für kommende Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um No Man's Sky behaltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via PCGamer