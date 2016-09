Sich als Spiele-Entwickler nicht an die Dinge zu halten, die man im Vorfeld verspricht, kann üble Folgen haben, wie Hello Games derzeit mit dem Onlinespiel No Man's Sky erfahren muss. Die Erwartungen, die man im Vorfeld durch viele angekündigte Features bei den Fans geweckt hatte, wurden letztendlich bei Release enttäuscht. Denn viele der Features waren einfach nicht enthalten und das Spiel macht den Eindruck, als hätte man es mitten in der Entwicklung stark verändert.

Shuhei Yoshida, Chef von Sonys Worldwide Studios, kann den Unmut der Spieler sogar verstehen. Er schießt scharf gegen das Entwicklerstudio Hello Games und macht die PR für die aktuelle Situation rund um No Man's Sky verantwortlich. Gegenüber Eurogamer erklärte er, dass er einiges von der Kritik an Hello Games Gründer Sean Murray verstehen könne, denn dieser habe im Vorfeld mehr Features für das Spiel versprochen. Beispielsweise habe er mehrfach erwähnt, dass sich Spieler treffen könnten.

Man hätte keine gute PR-Strategie verfolgt, weil Sean Murray keine PR-Person an seiner Seite hatte, die ihm half und es sich um ein Indie-Studio handle. Doch auch, wenn Shuhei Yoshida die Kritik der Spieler verstehen kann, so erklärt er, dass er viel Spaß im Onlinespiel habe. Er glaubt auch nicht, dass das Desaster rund um die Veröffentlichung des Spiels eine negative Auswirkung auf Sony hat. Immerhin wären die Verkausfzahlen fantastisch. Das sind harte Wort des eigenen Publishers, die Hello Games hier ertragen muss.

Quelle: Eurogamer