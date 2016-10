No Man's Sky - Multiplayer-Verwirrung: Sony gibt Medien die Schuld

Die Veröffentlichung von No Man's Sky im August ist wahrlich nicht so verlaufen wie sich das Viele erhofft hatten: Das Weltraumerkundungsspiel war im Vorhinein durch Entwickler Hello Games mit großen Versprechungen beworben worden - der fehlende Mehrspielermodus war am Ende nur eine der bitteren Pillen, die Spieler nach dem Start von No Man's Sky zu schlucken hatten. Publisher Sony hat nun aber offenbar einen neuen Schuldigen für das Marketingdebakel No Man's Sky gefunden: die Medien. Unter dem Vorhaben, das Rückerstattungssystem Sonys auf die Probe zu stellen, stellte die Seite PixelVulture einen entsprechenden Antrag an den Konzern - mit folgenden Gründen:

Kein Mehrspielermodus, nachdem er etliche Male in Trailern und Interviews präsentiert wurde

Gameplay sieht anders aus als in den Trailern

Generell irreführende Werbung

Die Antwort Sonys, auf die der Konzern ganze 14 Tage warten ließ, war derweil wenig zufriedenstellend: "Wir haben das mit dem zuständigen Team überprüft: In der Beschreibung war immer von einem Spieler die Rede, aber in den Medien wurde [das Spiel] so dargestellt, als habe es [einen Mehrspielermodus]. In der Produktbeschreibung des PlayStation Store gab es keine Erwähnung eines Mehrspielermodus'", so das Antwortschreiben Sonys - eine Rückerstattung verweigerte der Konzern. Die Behauptung, die Medien hätten das Spiel irreführend dargestellt, ist derweil mehr als gewagt: Zahlreiche Videos und Interviews mit Entwickler Sean Murray, unter anderem zusammengestellt im Video "Prozedural generierte Lügen" , beweisen klar das Gegenteil. Immerhin arbeitet das Team von Hello Games offenbar noch immer an Schadensbegrenzung in Form von Patches. Für weitere Informationen zu No Man's Sky besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: PixelVulture