No Man's Sky ist ein sehr erfolgreiches Spiel und das trotz der teilweise heftigen Kritik der Spieler. Entwickler Hello Games und Publisher Sony freuen sich aktuell über den hohen Umsatz, den sie mit dem Spiel erwirtschaften konnten.

Laut Superdata Research gehörte No Man's Sky im August zu den Spielen, mit denen der meiste Umsatz erwirtschaftet werden konnte. Auf PC belegte es nach League of Legends, World of Warcraft, Crossfire, Dungeon Fighter Online und Overwatch den sechsten Platz. Auf Konsole konnte es sich sogar hinter Call of Duty: Black Ops 3 auf den zweiten Platz einreihen. Insgesamt wurde ein Umsatz von 80 Millionen US-Dollar mit dem Spiel im Monat August erzielt - und das nur mit dem Verkauf der digitalen Version.

Der gesamte Markt der digital vertriebenen Spiele war im August 6,1 Milliarden Dollar schwer. Davon wurden mehr als die Hälfte (3,4 Milliarden Dollar) der Einnahmen durch Mobile Games erzielt. Dabei stand natürlich Pokémon GO an der ersten Stelle der Spiele, mit denen der meiste Umsatz erzielt werden konnte. Damit stieg der Umsatz im Bereich der digitalen Spiele im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent. Hierbei stellten allerdings vor allem MMOs einen Bereich dar, der nicht mehr ganz so stark wachsen konnte und teilweise sogar verlor. Während Free2Play-MMOs noch um acht Prozent wachsen konnten, verloren "Bezahl"-MMOs um vier Prozent.

Quelle: Superdata