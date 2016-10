Die Kritik am Weltraumspiel No Man's Sky reißt nicht ab. Sogar die britische Behörde Advertising Standards Authority (ASA) hat sich nach Beschwerden eingeschaltet und ermittelt nun gegen das Spiel wegen irreführender Werbung.

Hello Games und deren Gründer Sean Murray sind sich bewusst, dass ihr Spiel heftig kritisiert wird. Daher kündigte Murray an, dass er in der kommenden Sendung "LIVE with YouTube Gaming" mit Geoff Keighley auftreten wird. Dort will er eine Stellungnahme zu all der Kritik abgeben.

Hello Games wird vorgeworfen, dass man viele Features für das Spiel vorab ankündigte und immer wieder hervorhob, die es so gar nicht im Spiel gibt. Sogar Sonys Chef Shuhei Yoshida erklärte, dass er die PR von Hello Games für No Man's Sky für misslungen halte - obwohl er das Spiel an sich mag.

Viele Fans sind jetzt schon sehr gespannt darauf zu hören, was Sean Murray zu sagen hat.

Quelle: Playfront