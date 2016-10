No Mans Sky: ​Reddit-User veräppeln Hello Games mit Mr. Robot-Design

"No Man's Sky war ein Fehler" - Diese Aussage war am 28. Oktober als Tweet auf Hello Games' offiziellem Twitter-Account zu lesen. Daraufhin folgte die Reaktion von Studio-Chef Sean Murray, dass der Account offenbar gehackt worden war. Scherzhaft führte er an, dass man im Team nun alle Folgen der Serie Mr. Robot schauen würde, um Antworten auf die Situation zu finden. Die TV-Serie Mr. Robot dreht sich um Hacker.

Doch der Scherz ging nach hinten los. Einige Fans fanden es gar nicht lustig, dass man nach wochenlanger Stille als erstes einen solchen Witz postete. Daraufhin machten sich auch die Betreiber des Subreddits zu No Man's Sky über die Aussage von Hello Games lustig und änderten das Design der Seite kurzerhand in Mr. Robot um. Im Subreddt machen sich jetzt viele User über Sean Murray und Hello Games lustig. Eine Fans haben einfach die Geduld mit dem Studio und dem Spiel verloren und lassen ihren Frust nun auf unterschiedliche Weise raus.

Quelle: Reddit