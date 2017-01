No Man's Sky: ​Erneut Hinweise auf Landfahrzeuge entdeckt

In No Man's Sky geht es neben dem Abbau von Ressourcen nicht zuletzt auch um die Erkundung des Weltraums. Waren Spieler in ihren Möglichkeiten zur Fortbewegung dabei bislang noch recht eingeschränkt - neben Raumschiffen diente ein Jetpack der Erkundung fremder Landmassen - könnte die Zukunft beziehungsweise Entwickler Hello Games möglicherweise neue Fahrzeuge ins Spiel bringen. Wie Power Up Gaming berichtet, haben Dataminer in den Untiefen des vor einigen Monaten veröffentlichten Foundation Updates Hinweise auf neue Landfahrzeuge gefunden, welche die Erkundung auf Planeten erleichtern könnten.

Wie ein Dokument voller gesammelter NPC-Dialoge offenbart, handelt es sich dabei offenbar um Buggys, die mit verschiedensten Gadgets ausgestattet werden dürfen - darunter Jetpack-Antriebe für kurze Flüge und Schusswaffen wie Photonenkanonen. Geschenkt bekommen wir die Gefährte aber offenbar nicht: Um die Landfahrzeuge zu bekommen, werden wir wohl spezielle Fahrzeug-Terminals errichten, einen Mechaniker einstellen und diverse Aufgaben erledigen müssen.

Ein Ausschnitt der gefundenen Fahrzeuginformationen:

ATV Jetpack Alpha: A gas-propelled vehicular jetpack system that can be fitted to the Hybrid ATV, to allow short bursts of flight.

A gas-propelled vehicular jetpack system that can be fitted to the Hybrid ATV, to allow short bursts of flight. ATV Jetpack Beta: An upgrade to the vehicle jetpack system that increases the maximum altitude and flight range of the unit, improving the versatility of the Hybrid ATV.

An upgrade to the vehicle jetpack system that increases the maximum altitude and flight range of the unit, improving the versatility of the Hybrid ATV. ATV Jetpack Gamma: A further upgrade for the vehicle jetpack system, maximising the altitude and flight range of the unit, and rendering the Hybrid ATV suitable for even the most extreme environment.

A further upgrade for the vehicle jetpack system, maximising the altitude and flight range of the unit, and rendering the Hybrid ATV suitable for even the most extreme environment. ATV Tune-up Alpha: Improved torque and acceleration, toughened shocks, and a longer range between refuelling for the Hybrid ATV.

Improved torque and acceleration, toughened shocks, and a longer range between refuelling for the Hybrid ATV. ATV Tune-up Beta: Improved air intakes for higher horsepower, ECU tuning, a strengthened chassis, and a longer range between refuelling for the Hybrid ATV.

Improved air intakes for higher horsepower, ECU tuning, a strengthened chassis, and a longer range between refuelling for the Hybrid ATV. ATV Tune-up Gamma: A high-flow exhaust system for added speed and acceleration, active traction tyres, and maximum range between refuelling for the Hybrid ATV.

A high-flow exhaust system for added speed and acceleration, active traction tyres, and maximum range between refuelling for the Hybrid ATV. ATV Storage: A proximity-locked, secure parking facility for the Hybrid ATV personal transport.

A proximity-locked, secure parking facility for the Hybrid ATV personal transport. ATV Photon Cannon Alpha: Standard ATV-mounted weapons system, comprising twin small-round photon cannons with a dedicated power source.

Standard ATV-mounted weapons system, comprising twin small-round photon cannons with a dedicated power source. ATV Photon Cannon Beta: Improved sighting and recoil dampening, and a longer charge capacity for the Hybrid ATV's mounted weapons system.

Improved sighting and recoil dampening, and a longer charge capacity for the Hybrid ATV's mounted weapons system. ATV Photon Cannon Gamma: Improved firing rate, larger capacity and maximised photonic charge for the Hybrid ATV's mounted weapons system.

Ob und wann die Gefährte tatsächlich implementiert werden, ist unklar. Es handelt sich allerdings schon um den zweiten Hinweis dahin gehend: Schon im November des vergangenen Jahres hatte man im Spiel Hinweise auf Bodenfahrzeuge gefunden. Für Neuigkeiten zu No Man's Sky haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Power Up Gaming