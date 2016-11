Das Foundation-Update von No Man's Sky macht das stark kritisierte Weltraum-Erkundungsspiel dank des Basenbaus und einiger weiterer neuer Spiel-Elemente wieder interessant.

Doch neben diesen offensichtlichen Spiel-Elementen entdeckte ein Spieler in den Dateien des Updates den Ordner "Buggy". Darin versteckt sich das Konzept zu einem Bodenfahrzeug. Dieses befindet sich aktuell (noch) nicht im Spiel, könnte aber mit einem der kommenden Updates eingeführt werden. Der Spieler konnte die Daten aus den Dateien so rekonstruieren, dass er den Buggy als Modell nachbauen und wieder ins Spiel integrieren konnte. Damit wird das Fahrzeug zwar nicht steuerbar, man kann es aber direkt in No Man's Sky ansehen.

Die Community spekuliert aktuell darüber, ob dieser Buggy wirklich in Zukunft ins Spiel kommen wird und man dann mit diesem über die Oberflächen der Planeten heizen darf. Und wenn es einen Buggy geben wird, kommen dann vielleicht auch noch andere Fahrzeuge ins Spiel? Wie wäre es mit Motorrädern, Schiffen oder U-Booten? Viele Spieler wünschen sich zumindest den Buggy als Fahrzeug im Spiel, denn gerade der Survival-Modus, der nun im Schwierigkeitsgrad deutlich angezogen hat, könnte von einem solchen Fahrzeug profitieren.

Hello Games haben sich bisher noch nicht zu diesem Fund geäußert. Doch das Entwicklerstudio kann sich anhand der Reaktionen sicher schon denken, dass es eine gute Idee wäre, den Buggy als Fahrzeug in No Man's Sky einzubauen. Damit könnte das Entwicklerstudio bestimmt wieder punkten. Den Buggy dürft ihr euch übrigens selbst als Mod für No Man's Sky herunterladen.

Quelle: Reddit