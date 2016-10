No Man's Sky zählt zu den am schlechtesten bewerteten Spielen auf Steam

Kaum ein Thema wurde in diesem Spielejahr so heftig diskutiert wie No Man's Sky. Die von Indie-Entwickler Hello Games entworfene Weltraum-Sandbox konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Ende September wurden sogar Untersuchungen gegen Hello Games wegen irreführender Werbung für No Man's Sky eingeleitet. Die in Großbritannien ansässige Selbstregulierungsbehörde Advertising Standards Authority (ASA) wurde von zahlreichen Kunden darauf aufmerksam gemacht, dass das auf der Steam-Produktseite zu findende Bildmaterial einen falschen Eindruck von No Man's Sky vermittele. Zudem würde auch nicht die auf Steam demonstrierte Grafikqualität nicht erreicht.

Nicht wenige Spieler schreiben ihren Unmut gegenüber No Man's Sky in Steam-Reviews nieder. Inzwischen zählt das Abenteuer zu den am schlechtesten bewerteten Spielen auf der Downloadplattform. Die 5.500 geschriebenen Nutzer-Tests der vergangenen 30 Tage fallen "äußerst negativ" aus. Lediglich 12 Prozent der Reviews sind positiv. Ähnlich verhält es sich mit allen, auf Steam geschriebenen Meinungen: Von den bisher 71.612 Reviews wurden 32 Prozent als positiv veröffentlicht. Auf Reddit.com kommt man gar zur Erkenntnis, dass No Man's Sky das inzwischen am schlechtesten bewertete Spiel auf Steam ist. Die Weltraum-Sandbox kam am 12. August für PC in den Handel. Der Release für PS4 erfolgte am 10. August. Die Entwickler von Hello Games arbeiten derzeit an einem Patch, wie wir jüngst meldeten. Welche Inhalte das Update bereithält, steht bislang nicht fest.