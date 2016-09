No Man's Sky auf PS4: Verkaufszahlen für Deutschland

No Man's Sky startete hervorragend. Wie der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) bekannt gibt, konnte sich die Weltraum-Sandbox im August mehr als 100.000 Mal in Deutschland verkaufen - No Man's Sky erschien am 10. August. Die Daten beziehen sich ausschließlich auf die PS4-Version. Wie oft sich No Man's Sky auf dem PC verkaufte, ist bislang nicht bekannt. Für den Verkaufserfolg zeichnet der BIU die PS4-Version mit einem Gold-Award aus.

"Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem BIU in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment", schreibt der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware in seiner Mitteilung. Die Webseite VGChartz schätzt, dass in der Release-Woche etwa 1,17 Millionen PS4-Exemplare von No Man's Sky im Einzelhandel weltweit abgesetzt wurden. SteamSpy nennt zusätzlich knapp 750.000 Installationen über Valves Downloadplattform Steam. Addiert wären das annähernd zwei Millionen. Zusätzlich ist No Man's Sky auch noch bei GOG.com erhältlich.

Ob sich No Man's Sky in den darauffolgenden Wochen ähnlich gut verkaufte, darf bezweifelt werden. Nach Angaben von SteamSpy stagniert die Anzahl der Installationen von No Man's Sky auf PC schon seit Längerem auf dem oben erwähnten Niveau. Offizielle Verkaufszahlen zu No Man's Sky haben bislang weder Hello Games noch Sony vermeldet. Unsere Themenseite zu No Man's Sky hält euch auf dem Laufenden.