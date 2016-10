No Man's Sky: Team arbeitet an Patch - "Sean Murray geht es gut"

Seit knapp zwei Monaten ist es still auf Sean Murrays Twitter-Profil. Vom Hello-Games-Gründer, der über den Kurznachrichtendienst aus dem Nähkästchen plauderte und Fans über den aktuellen Entwicklungsstand von No Man's Sky auf dem Laufenden hielt, scheint derzeit jede Spur zu fehlen. Seine letzten Twitter-Aktivitäten reichen bis zum 18. August zurück - kurz zuvor erschien No Man's Sky für PC und PlayStation 4. Auch der Webseite zur Weltraum-Sandbox sind seit einiger Zeit keine Neuigkeiten zu entnehmen. Anfang September teilten die Entwickler über diesen Kanal noch mit, dass sie das Feedback auswerten und weiter an No Man's Sky arbeiten. Unregelmäßige Updates liefert immerhin das Twitter-Profil von Hello Games.

Derzeit werkeln die Entwickler an einem Patch für No Man's Sky, wie Sound Designer Paul Weir über Twitter bestätigt. Gegenüber einem Fan bestätigt er, dass das gesamte Team derzeit auf Hochtouren am neuen Update arbeitet. Er ergänzt, dass es Sean [Murray] gut geht. Wann mit den nächsten Updates - von Murray oder Hello Games - zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Ebenfalls unklar ist, welche Inhalte der nächste Patch für No Man's Sky bereithält. Rund um den Release hatten die Entwickler versprochen, No Man's Sky kontinuierlich um neue Inhalte zu erweitern. Ob das nächste Update möglicherweise neuen Content für das Weltraum-Abenteuer bereithält? Die Zukunft wird es zeigen müssen.

No Man's Sky geriet nach dem Release in massive Kritik. Sogar die britische Behörde Advertising Standards Authority (ASA) hat sich nach Beschwerden eingeschaltet und ermittelt gegen das Spiel wegen irreführender Werbung. Im Oktober will Sean Murray in der Sendung "LIVE with YouTube Gaming" mit Geoff Keighley Stellung zu den Vorwürfen beziehen.

@TingerDave Sean is fine and we're all busy on the next patch. — Paul Weir (@earcom) 9. Oktober 2016