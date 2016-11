No Man's Sky: Erhält bei den Steam-Awards eher negative Nominierungen

Seit dem vergangenen Mittwoch findet auf Steam wieder der große Herbst Sale mit vielen Angeboten und Schnäppchen statt. Gleichzeitig startete Valve die Nominierungs-Phase für die sogenannten Steam-Awards, die in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen werden. In acht ungewöhnlichen Kategorien - darunter "Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht" oder "Boaaaahhhh Alter!" - haben Fans bis Dienstag Zeit ihre Favoriten für den Preis zu nominieren. Zudem dürfen Spieler auch Vorschläge für ihre eigenen Kategorien unterbringen. Dabei wird besonders das Sci-Fi-Spiel No Man's Sky in eher negativen Kategorien ausgezeichnet.

So lassen sich im entsprechenden Steam-Forum zum Spiel immer wieder Kategorie-Vorschläge finden wie "Schlechtestes Spiel des Jahres" oder "Größte Lüge 2016". Weitere Nominierungen in "Betrug des Jahrhunderts" und "Meist gehypte Enttäuschung 2016" machen den Frust der Spieler über No Man's Sky deutlich. Die Webseite Kotaku führt derzeit sogar eine Umfrage durch, welchen Award das Spiel von Entwickler Hello Games verdient hätte. Auch hier sind die Ergebnisse eher wenig schmeichelhaft: "Bester Titel zum Spielen mit Freunden", "Der Kuchen über den GlaDOS gesprochen hat", "Größte Enttäuschung seit ET: Das Spiel" oder "Beste Tech-Demo 2016". In Führung liegt derzeit aber der Preis in der Kategorie "Bitte nicht kaufen".

Und auch im Reddit-Forum überlegen sich die Spieler weitere Kategorien, die für No Man's Sky in Frage kommen würden. Mit "Bester Salzabbau-Simulator", "Teuerster Indie-Titel", "Darum sind Vorbestellungen schlecht" oder "Bester Grund für Raubkopien" stehen bereits einige Titel zur Auswahl. Da die gewählten Kategorien für die Steam-Awards eher positiv angelegt sind, darf bezweifelt werden, dass Valve eine der vorgeschlagenen Kategorien tatsächlich in Erwägung zieht. Fest steht jedoch, dass die Fans auch über drei Monate nach dem Release enttäuscht sind. Weitere Meldungen zu No Man's Sky findet Ihr auf unserer Themenseite.