No Man's Sky: ​Spieler errichtet Weltraum-McDonald's - Burger für Weltenbummler

Seit dem Foundation-Update lassen sich in No Man's Sky eigene Basen und Bauwerke errichten. Der Spieler "Broid Gaming" hat mit dem Ingame-Baukasten kurzerhand eine Filiale der berühmten Burgerkette McDonald's errichtet. "Die Idee kam mir am Abend. Eine Stunde später war ich fertig", schreibt der Spieler in der Video-Beschreibung auf YouTube. Dabei ist beeindruckend, wie detailliert er die McDonald's-Filiale in so kurzer Zeit umsetzte. Neben Kassen, Küche, Grill und einem Speiseraum dachte der Spieler sogar an einen Drive-In-Schalter für ganz eilige Weltraumpiloten. Derzeit dürfte er auf der Suche nach geeignetem Weltraum-Personal sein, die die Bestellungen der hungrigen Weltenbummler entgegennehmen.

Das Video mit dem Nachbau zur bekannten Burgerkette halten wir nachfolgend für euch bereit. Das für die Errichtung der Bauwerke in No Man's Sky notwendige Foundation-Update ist seit Ende November des vergangenen Jahres erhältlich. Mit dem im März veröffentlichten Path-Finder-Update lassen sich die von Spielern gezimmerten Außenposten mit der Community teilen. Darüber hinaus führte der große Patch Weltraumfahrzeuge ein, mit denen Abenteurer die Planeten von No Man's Sky einfacher und vor allem flinker erkunden. Viele weitere News, Videos und Hintergründe findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu No Man's Sky. Die Weltraum-Sandbox ist für PC und PlayStation 4 im Handel erhältlich.