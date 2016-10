No Man's Sky: Spieler entdeckt seltenen Planeten mit 99,9 Prozent Wasser

Die Entdeckung zählt wohl zu den spektakulärsten in den vergangenen Wochen: Ein Spieler hat in No Man's Sky einen Planeten ausfindig gemacht, der zu 99,9 Prozent aus Wasser besteht - das Festland muss man nahezu suchen. Trotz der prozedural generierten Spielwelt kommen solche Entdeckungen in der von Hello Games entwickelten Weltraum-Sandbox nur sehr selten vor. Seinen außergewöhnlichen Fund hält der Reddit-Nutzer Karokendo auf zahlreichen Screenshots fest.

Das Bildmaterial zeigt unter anderem seinen Anflug auf den Wasserriesen. Immerhin: Auf dem Planeten lassen sich auch die einen oder anderen Gebäude entdecken. Und wer weiß: Vielleicht verstecken sich in den Tiefen des Meeres seltsame Lebewesen? Das Bildmaterial zum wahrlich außergewöhnlichen No Man's Sky-Fund halten wir in unserer Galerie bereit.

No Man's Sky geriet in den vergangenen Wochen vor allem wegen falscher Versprechen und mangelnder Inhalte in die Schlagzeilen. Zuletzt gaben die Entwickler bekannt, dass sie aktuell an einem neuen Patch für das Weltraum-Abenteuer arbeiten. Unklar ist, welche Inhalte der nächste Patch für No Man's Sky bereithält. Rund um den Release hatten die Entwickler versprochen, No Man's Sky kontinuierlich um neue Inhalte zu erweitern. Weitere Informationen findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu No Man's Sky. Die von Hello Games entwickelte Weltraum-Sandbox kam am 10. August für PlayStation 4 und zwei Tage später für PC auf den Markt. Die Infos zum Wasserplaneten in NMS stammen von Reddit.