No Man's Sky: Spenden für Krebsforschung sollen Sean Murray zum Reden bringen

Rund 90 Tage ist es nun her, dass Entwickler Hello Games No Man's Sky veröffentlichte und mit seinem halbgaren Weltraumerkundungsspiel im Sturm viele Spieler enttäuschte. Studioleiter Sean Murray, der das Marketinggesicht des Projekts war und in zahlreichen Publikationen nachweislich etliche Un- und Halbwahrheiten beziehungsweise schamlose Übertreibungen über sein Spiel verbreitete, wird von der Community für das Fiasko verantwortlich gemacht. Nachdem sich der Kreativkopf nun aber seit rund drei Monaten nicht zum Fall No Man's Sky geäußert hat und quasi abgetaucht ist, wollen die enttäuschten Nutzer des No-Man's-Sky-Subreddits Murray auf andere Art zum Reden bringen.

Die Spendenkampagne NoMansSky's Journey To Stop Cancer hat zum Verfassungszeitpunkt dieses Artikels bereits 1.190 Pfund gesammelt und das zunächst angepeilte Ziel von 500 Pfund damit deutlich überschritten. Mit der Aktion möchten die enttäuschten Spieler auf sich aufmerksam machen, und Murray dazu bringen, endlich Stellung zu seinem Spiel zu beziehen. Sollte Murray sich bis in etwa zwei Wochen nicht zu Wort gemeldet haben, soll das gesammelte Geld zwar trotzdem an die britische Krebsforschung gespendet werden, das Reddit soll dann als Konsequenz allerdings in eine Art Sean-Murray-Parodieseite verwandelt werden.

Während die Aktion und die angedrohten Folgen möglicherweise bereits Grund genug für den Entwickler sein könnten, sich zum Spiel zu äußern, will ihm ein Reddit-Nutzer noch weitere 400 Anreize geben: In seinem Kommentar kündigte er an, neben einer bereits gespendeten Summe zusätzliche 400 Pfund an die Krebsforschung zu spenden, sollte Murray in der gesetzten Frist sein Schweigen brechen. Da heißt es wohl abwarten - in der Zwischenzeit können sich enttäuschte Käufer auch mit einem Fan-kreierten Flash-Spiel vergnügen, dass sich über No Man's Sky lustig macht. Für Entwicklungen in dem Fall haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Reddit via PCGamesN