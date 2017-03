No Mans Sky: ​Sean Murray vergleicht die Entwicklung mit einer Achterbahnfahrt

Sean Murray von Entwickler und Publisher Hello Games hat sich zu der Entwicklung von No Man's Sky geäußert. So sagte der Mitbegründer des Unternehmens, dass die Arbeit an dem Weltraum-Titel "von einem angenehmen Hobby zu einer rasanten Achterbahnfahrt" mutiert sei. Mit Metaphern geizte Murray wahrlich nicht und erklärte weiter: "Seit dem Zeitpunkt, als wir den ersten Trailer gezeigt hatten, wurde es so, als ob wir ein Raumschiff bauten, dass in die Sonne lanciert wird und unser Gesicht verbrennt. Am Anfang jedoch war es nur ein Hobby und etwas, das wir genossen haben."

Warum er diese drastischen Formulierungen verwendete, erklärte Murray aber auch. Laut ihm habe er damals begonnen an etwas zu arbeiten, dass komplett anders sein sollte. Er setzte sich hin und begann eine Engine zu schreiben, die alle diese Sachen bot. Er beschrieb die Arbeit an der Engine als "echte Kunst", doch änderte sich diese Einstellung, nachdem die Öffentlichkeit den ersten Blick auf das Spiel erhielt. Es war laut ihm eine Herausforderung, ein Spiel zu testen, dass so viele prozedural generierte Planeten enthielt, die kein Spieler - auch nicht in absehbarer Zukunft - alle besuchen könnte. Diese Arbeit und das Vorhaben beschrieb Murray als beinahe unmöglich.

Auf die Frage eines Journalisten, ob er ein Interview geben möchte, erhielt dieser eine freundliche Absage. "Ich denke, es wurde eine Menge über das Game geschrieben", antwortete Murray. "So glaube ich, dass wir darüber reden sollten, wenn es etwas Neues gibt. Wenn die richtige Zeit kommt, glaube ich, dass wir eine Menge Pressearbeit machen werden. Und dann können wir uns gerne unterhalten." Im Allgemeinen scheinen Hello Games nicht sehr viel davon zu halten, in der Öffentlichkeit zu stehen. Jüngst verpassten die Entwickler eine Auszeichnung bei den GDC Awards mit der Begründung: "Wir waren beim Mittagessen." Mehr Interessantes über No Man's Sky findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: pcgamer.com