No Man's Sky: Positive Stimmung im Subreddit nach Content-Updates

Nach dem Release von No Man's Sky musste die von Hello Games entwickelte Weltraum-Sandbox harsche Kritik einstecken. Vor allem im Subreddit zum Abenteuer ging es heiß her. Zwischenzeitlich wurde die Plattform sogar geschlossen: Der verantwortliche Moderator hatte es satt, dass das Subreddit zu einer "Müllhalde für Hasskommentare" verkommen war. Mittlerweile scheint die Stimmung in r/NoMansSkyTheGame gekippt zu sein. Das dürfte sich auf die jüngsten Updates zurückführen lassen, mit denen die Entwickler weitere Inhalte für die Weltraum-Sandbox aufgespielt haben. Der fehlende Content zählte zu den größten Kritikpunkten des Abenteuers.

Im Subreddit posten Weltraumbummler derzeit wieder eifrig Screenshots von ihren Planeten, die sie in No Man's Sky entdeckt haben. Mit dem neu eingeführten Fotomodus lassen sich die Bilder im Handumdrehen knipsen und teilen. Zuletzt veröffentlichten die Entwickler etwa das Pathfinder-Update, das Exocraft-Fahrzeuge ins Spiel brachte. Mit den neuen Vehikeln kann auf den Planetenoberflächen gefahren und gekämpft werden. Zusätzlich bringen die Fahrzeuge einen erheblichen Vorteil: Mit den Weltraumschlitten können Rohstoffe abgebaut werden.

Mit dem Pathfinder-Update führte Hello Games unter anderem auch Base-Sharing, eine bessere Optik, Permadeath und neue Waffen ein. Die vollständigen Patchnotizen zum Pathfinder-Update für No Man's Sky erhaltet ihr unter diesem Link. Es scheint so, als legten sich die Entwickler von Hello Games weiterhin unermüdlich ins Zeug, um die Weltraum-Sandbox zu dem Spiel zu machen, das es in ihrer Vision werden sollte. Auch das zuvor veröffentlichte Foundation-Update scheint von der Community gut angenommen worden zu sein. In der Zeit des ersten großen Updates verzeichneten die Entwickler mehr als eine Million Spieler.