No Man's Sky: Path Finder Update für diese Woche angekündigt

Nach beinahe einem Vierteljahr Funkstille, damals wurde Patch 1.13 veröffentlicht, gibt es wieder einmal Neuigkeiten zu No Man's Sky. Wie Entwickler Hello Games auf seiner Webseite bekannt gibt, erscheint noch in dieser Woche das sogenannte Path Finder Update. Wichtigster Bestandteil ist ein neues Fahrzeug, eben der titelgebende "Pfadfinder", der das Erkunden von Planeten erleichtern soll. Detaillierte Patch Notes mit allen Änderungen und Neuerungen will Hello Games erst bei Veröffentlichung des Path Finder Update bekannt geben.

Das Path Finder Update ist das zweite große Content-Update für No Man's Sky nach dem Foundation Update aus dem November des vergangenen Jahres. Weitere sollen Folgen. Laut eigener Aussage war man bei Hello Games über das - offenbar überwiegend positive - Feedback auf das Foundation Update "überrascht", ja sogar geradezu begeistert. In den Steam-Bewertungen schlägt sich das allerdings kaum nieder. No Man's Sky wird von nicht einmal einem Drittel der Spieler weiterempfohlen, ein ausgesprochen schlechter Wert. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu No Mans' Sky.

Quelle: Hello Games