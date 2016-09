No Man's Sky: Patch 1.09 behebt Bugs und sorgt für bessere Optik

20.09.2016 um 13:35 Uhr Für No Man's Sky steht nun Patch 1.09 mit einer Größe von über 700 Megabyte zum Download auf PS4 bereit. Bei Steam wurde das Update indes noch nicht gesichtet. Laut Hello Games wurden "weitere Bugs" gefixt. Einige Spieler von No Man's Sky berichten unter anderem von besserer Optik und kürzeren Ladezeiten.