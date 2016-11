No Man's Sky: Kann noch sein Potential entfalten, glaubt Shawn Layden von Sony

Bei Sony hat man den Glauben an No Man's Sky noch nicht verloren, im Gegensatz zu wohl einem Großteil der Spieler. In einem Interview mit dem bekannten Gamesjournalisten Geoff Keighley äußerte sich Shawn Layden, unter anderem Präsident von Sony Interactive Entertainment America, zur Zukunft der Weltraumsimulation. Demnach würde Hello Games nach wie vor an No Man's Sky arbeiten, um "es näher an die eigene Vision zu bringen", um dann "vielleicht" irgendwann doch noch "sein ganzes Potential" entfalten zu können.

Zuletzt waren, auch durchaus berechtigte, Zweifel daran aufgekommen, ob No Man's Sky tatsächlich noch mit den versprochenen Patches und Content-Updates versorgt werden wird. Sogar Gerüchte, wonach Hello Games seine Pforten geschlossen hätte, kursierten bereits. Ende Oktober kam es nach wochenlanger Funkstille zu einem (angeblichen) Hack des Studio-Accounts bei Twitter. Seitdem gab es erneut keinerlei offizielle Verlautbarungen aus Richtung Hello Games. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu No Man's Sky.

Quelle: Youtube