No Man's Sky 1.1: Foundation Update mit vielen Neuerungen veröffentlicht

Noch wochenlanger, fast völliger Funkstille hat Hello Games jetzt das erste größere Update für No Man's Sky auf PC und PS4 bereit gestellt. Patch 1.1 oder Foundation soll nur der Anfang sein, gewissermaßen den Grundstein für "viele weitere kostenlose Aktualisierungen" legen. Die Liste an implementierten Neuerungen und Änderungen kann sich aber auch jetzt schon durchaus sehen lassen. Neue Features sind unter anderem Basisbau, Farming und Frachtschiffe. Auch gibt es zwei zusätzliche Spielmodi (Creative und Survival Mode), bei denen der Gameplay-Fokus nicht (lediglich) auf eher entspannter Exploration liegt.

Außerdem hat Hello Games an der Technik von No Man's Sky gefeilt. Unter anderem kann jetzt Temporal Anti Aliasing (TAA) aktiviert werden, was für einen besseren Bildeindruck sorgen soll. Optionale Bewegungsunschärfe (Motion Blur) soll insbesondere bei Raumflügen das Gefühl von Geschwindigkeit besser vermitteln. Die vielfach kritisierte Benutzeroberfläche wurde ebenfalls überarbeitet. Die kompletten Patch Notes findet ihr unter dem Quellenlink. Das etwa sechs Minuten lange Video zeigt, was sich ansonsten noch alles mit dem Foundation Update getan hat. Für weitere News, Infos und natürlich den Test könnt ihr die Themenseite zu No Man's Sky ansteuern.

Quelle: Hello Games