Ein Flash-Game, das den Namen No Man's Sky 2 trägt, aber rein gar nichts mit dem originalen No Man's Sky von Hello Games zu tun hat, steht aktuell im Netz zum kostenlosen Spielen bereit. Offensichtlicher geht es nicht und so reißt sich das Flash-Spiel neben dem Namen samt Schriftart auch noch dreist das Logo und ein Hauch vom Design des Weltraum-Erkundungsspiels für PS4 und PC unter den Nagel.

In No Man's Sky 2 steuert ihr im Browser ein Flugzeug, das in geringer Höhe um einen Planeten kreist. Beim Umkreisen der Landmasse müssen Asteroiden umflogen werden, während es gilt türkise Goodies einzusammeln, die wie kleine Pyramiden aussehen. Im Spiel werden beide als Asteroiden bezeichnet. "Schnapp dir die blauen Asteroiden, vermeide die roten", heißt es in der kurzen Spielbeschreibung. No Man's Sky 2 ist theoretisch endlos spielbar und misst Highscores durch die geflogene Distanz. Game Over heißt es, wenn ihr zu oft kollidiert und euer Lebensbalken am Ende ist. Das Ziel ist es, so weit wie möglich zu gelangen und dabei die meisten Punkte zu sammeln.

Spieler von No Man's Sky äußern sich währenddessen hämisch auf Plattformen wie Reddit oder in Foren. Ein User schreibt beispielsweise: "Ich hatte zugegebenermaßen mehr Spaß hiermit als mit No Man's Sky." In der Tat lief es für No Man's Sky seit dem Release nicht gut. Nach einem großen Hype vor der Veröffentlichung folgte die Ernüchterung in Form eines halbfertigen Spiels, bei dem unter anderem versprochene Inhalte kurzerhand gestrichen wurden und nicht erschienen. Mit einer Spendenaktion für die Krebsforschung wollen enttäuschte Spieler Sean Murray, den Leiter von Studio Hello Games, dazu bringen, sich endlich zu seinem kontroversen Spiel zu äußern. Ihm wird vorgeworfen im Vorfeld wissentlich etliche Unwahrheiten und haltlose Übertreibungen über das Spiel verbreitet zu haben. Murray hat sich nunmehr seit über drei Monaten nicht zum Spiel geäußert und schweigt.

No Mans Sky 2 könnt ihr kostenlos spielen, wenn ihr unserem Link folgt. Es fragt sich nur, wie lange das Spiel noch verfügbar sein wird. Eine Reaktion von Hello Games oder Sony bleibt bisher aus. Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass es sich dabei um kein offizielles Material von Hello Games handelt und No Man's Sky 2 keine Verbindungen zum originalen No Man' Sky hat.

Bereits in Vergangenheit gab es ironische Seitenhiebe in Richtung Hello Games Weltraum-Erkundungsspiel. No Mario's Sky beispielsweise von Indie-Entwickler ASMB Games ist ein prozedural generierter Mario-Klon, der die Mechanik von No Man's Sky zum Vorbild hat. Das 72-Stunden-Indie-Projekt ist eine Parodie auf die Super-Mario-Spiele und No Man's Sky und laut seinen Schöpfern das "letzte Mario-Spiel, das man braucht". Mehr Interessantes über No Man's Sky (das Original) findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr über die dreiste Kopie haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!