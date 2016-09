No Man's Sky: ​Ermittlungen wegen irreführender Werbung eingeleitet

Gegen den in Großbritannien ansässigen Entwickler Hello Games wurden Untersuchungen wegen des Verdachts irreführender Werbung für No Man's Sky eingeleitet. Die Advertising Standards Authority (ASA) wurde von zahlreichen Kunden darauf aufmerksam gemacht, dass das auf der Steam-Produktseite zu findende Bildmaterial einen falschen Eindruck von No Man's Sky vermittele. Zudem würde auch nicht die dort demonstrierte Grafikqualität nicht erreicht.

Sollte die ASA zu dem Schluss kommen, dass die Behauptungen bezüglich No Man's Sky der Wahrheit entsprechen, müsste Hello Games beziehungsweise Valve Software die beanstandeten Screenshots und Trailer entfernen. Weitere (rechtliche) Konsequenzen würde eine ASA-Entscheidung allerdings nicht zeitigen. Die ASA ist keine staatliche Behörde, sondern wurde von den Werbetreibenden selbst ins Leben gerufen, um den Markt zu regulieren.