No Man's Sky: ​Ehemaliger QS-Manager arbeitet jetzt an Star Citizen

In der Gamesbranche hat ein bemerkenswerter und zugleich völlig geräuschloser Personalwechsel stattgefunden. Gareth Bourn, noch bis Oktober bei Hello Games als Designer, Level Designer und Qualitätssicherungsverantwortlicher angestellt, hat bei Foundry 42 Limited angeheuert. Bei der Tochter von Cloud Imperium Games arbeitet er fortan in der Position eines Live Designers an Star Citizen beziehungsweise dem Singleplayer-Ableger Squadron 42 mit. Die Information stammt direkt von Bourns Linkedin-Seite.

Diese durchaus überraschende Nachricht, immerhin war Bourn über 5 Jahre bei Hello Games, dürfte die Spekulationen um die Zukunft von No Man's Sky wieder anheizen. Denn nach wie vor warten viele enttäuschte Spieler auf Patches und Content-Updates. Seit einem angeblichen Twitter-Hack Ende Oktober herrscht wieder absolute Funkstille aus Richtung des Studios. Vor wenigen Tagen meldete sich aber immerhin Sonys Shawn Layden zu Wort und verkündete, Hello Games würde unverändert an No Man's Sky arbeiten.

Quelle: LinkedIn