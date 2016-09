Das erste Content-Update für No Man's Sky ist auf dem Weg. Paul Weir, seines Zeichens Audio Director bei Hello Games, bestätigte via Twitter, dass das Entwicklerstudio an neuen Spielinhalten für den Sandbox-Titel arbeitet. Ein Fan glaubte nach Installation des jüngst veröffentlichten Patches 1.09 neue Musik im Spiel zu hören. Darauf entgegnete Weir, dass das Entwicklerstudio im Augenblick keine Audio-Änderungen vorgenommen hat. Die seien nämlich für das erste Content-Update geplant. Konkrete Details zu möglichen Features oder ein Erscheinungsdatum geht aus dem Tweet nicht hervor. Vielleicht findet sich aber das ein oder andere Element aus unserer Wunschliste für No Man's Sky wieder.

Offen bleibt, ob ein Content-Update dem Spiel neues Leben einhauchen kann. Die Spielerzahlen sind auf Steam massiv eingebrochen. Zeitweise war sogar das alte Evolutionsspiel Spore beliebter als No Man's Sky. Entwicklerstudio Hello Games sieht sich seit Release mit Betrugsvorwürfen konfrontriert. Im Vorfeld angepriesene Features finden sich nicht in der Verkaufsversion. Schuld an dem PR-Desaster sieht Sonys Shuhei Yoshida bei den Entwicklern von Hello Games. Deren Kommunikationsstrategie sei ein Reinfall gewesen. Dass die Kritik an No Man's Sky irgendwie auch auf das Unternehmen Sony abfärben könnte, glaubt Yoshida allerdings nicht. Wie schätzt ihr die Lage ein? Kann ein Content-Update No Man's Sky wiederbeleben oder ist das ambitionierte Sandbox-Projekt nicht mehr zu retten? Nutzt die Kommentarfunktion.



@PeacefulGamer Nope, no audio changes yet. There will be for our first content update. — Paul Weir (@earcom) 19. September 2016