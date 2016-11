No Man's Sky: ASA sieht keine Anhaltspunkte für irreführende Werbung​

Die britische Advertising Standards Authority, kurz ASA, hat ihre im September eingeleiteten Ermittlungen gegen Hello Games und Valve Software eingestellt. Die privat organisierte Werbeaufsichtsbehörde sah keinerlei Anhaltspunkte für irreführende Werbung im Fall von No Man's Sky. Beschwerde hatten insgesamt 23 verschiedene Individuen eingelegt, die sich durch die Screenshots und Trailer auf der Steam-Seite zu No Man's Sky eigenen Aussagen zufolge in die Irre geführt fühlten. Von Besitzern des PS4-Version ist übrigens keine Rede.

Die ASA begründet ihren Negativentscheid insbesondere mit der prozeduralen Natur des No-Man's-Sky-Universums. Auf diese werde in der Produktbeschreibung deutlich hingewiesen. Käufer könnten nicht erwarten, im Spiel auf exakt die im Promo-Bildmaterial gezeigten Kreaturen, Landschaften, Strukturen zu treffen, oder dieselben Raumschlachten zu erleben. An anderer Stelle des ASA-Statements wird auch auf die Änderungen an der Benutzeroberfläche eingegangen. Diese seien zwar durchaus vorhanden, aber eher als "oberflächlich" und "nebensächlich" zu bezeichnen in Anbetracht dessen, was das Weltraum-Abenteuer No Man's Sky ansonsten an Inhalten zu bieten habe.

Seit Anfang der Woche steht das erste größere Content-Update für No Man's Sky bereit. Weitere sollen folgen. Vielleicht wird No Man's Sky doch irgendwann noch zu dem Spiel, das es zu Release hätte sein sollen. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf der Themenseite zu No Man's Sky.

Quelle: ASA