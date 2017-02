In unserem Nioh Boss-Guide mit Video-Tipps bieten wir wertvolle Tricks gegen die Bossgegner im Team Ninja-Spiel. Seine Dark Souls-Einflüsse muss das Samurai-Abenteuer gar nicht verstecken, liefert es doch besonders in puncto Kampfsystem sinnvolle Weiterentwicklungen. In unserem ersten Teil der Boss-Videos zu Nioh nutzt ihr Tipps zu Onryoki, Hinoenma, Nué sowie Tachibana Muneshige. Nutzt einfach das Inhaltsverzeichnis sowie die entsprechenden Videos auf den Unterseiten dieses Video-Guides. Ihr habt euch noch nicht zum Kauf entschieden? Dann lest doch unseren Test zu Nioh! Darin erfahrt ihr in Form eines Test-Tagebuchs alle Stärken und Schwächen.

Besonders in den Bosskämpfen beziehungsweise Yokai-Dämonen von Nioh solltet ihr das im Vergleich zu Dark Souls aufgepimpte Kampfsystem verinnerlichen. Das Impuls-System des Samurai-Abenteuers um Helden William Adams bietet beispielsweise die Möglichkeit, die Ausdauer sofort wiederhezustellen. Je heftiger dabei eine Attacke, desto mehr Stamina verbraucht ihr. Erwischt ihr aber durch trainiertes Timing den richtigen Knopf zur perfekten Zeit, so füllt sich eure Leise sofort wieder. Obendrein nutzt ihr im Spiel auch unterschiedliche Haltungen für die fünf unterschiedlichen Waffenarten Katana, Doppelkatana, Speer, Axt oder Kusarigama.





Hierbei unterscheidet das Kampfsystem von Nioh eine hohe, mittlere oder niedrige Haltung. Mit der niedrigen Haltung weicht ihr gegnerischen Angriffen am leichtesten aus. Bei der mittleren Haltung blockt ihr effektiver. Dank der hohen Waffen-Haltung teilt ihr maximalen Schaden aus, seid aber anfälliger für gegnerische Angriffe. Ihr solltet im Team Ninja-Abenteuer das Impuls-System mit den Haltungen kombinieren, um fette Kampfkombos auszuteilen. In den folgenden Videos erhaltet ihr Tipps zu allen Bossgegnern des Spiels. Hinweis: Wir werden nach und nach diesen Boss-Guide mit Updates füllen. Im ersten Teil erhaltet ihr Videos zu den ersten vier Boss-Brocken.

Nioh Boss-Guide mit Video-Tipps - Onryoki

Von Maik Koch

Redakteur

Maik Koch arbeitet seit 2008 in der Online-Redaktion. Als Multi-Konsolero pickt er sich gern die besten Games von Nintendo oder aber die Sahnestücke für PlayStation oder Xbox heraus. Fehlt etwas im Artikel?