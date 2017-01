Nioh: Neuer Trailer stellt die bezaubernde Ninja Okatsu vor

Von Koei Tecmo gibt's heute einen neuen Trailer zu Nioh. Blutige Kampfszenen enthält dieser allerdings nicht. Stattdessen handelt es sich um eine Zwischensequenz mit der bezaubernden Okatsu. Die weibliche Ninja stattet Protagonist William Adams, der optisch immer mehr Geralt von Riva aus der Witcher-Reihe zu ähneln scheint, einen Besuch in dessen Garten ab. Das Treffen findet allerdings in eher feindseliger Atmosphäre statt. Kenner von Spielen aus dem Hause Koei Tecmo könnte die Dame bekannt vorkommen. Okatsu hatte bereits Auftritte in den Oldies Nobunaga's Ambition (1983) und Kessen (2000).

Ab 8. Februar erfahren wir wie (und ob) sich die Beziehung zwischen Okatsu und Adams weiterentwickelt. Dann erscheint Nioh weit mehr als zehn Jahr nach der erstmaligen Ankündigung exklusiv für die PS4 inklusive Optimierungen für die Pro-Variante von Sonys Konsole. Wer in den verbleibenden Wochen eine Vorbestellung abgibt, kann sich über folgende Boni freuen: dynamisches PS4-Design, Wächter-Rüstung und Crimson-Master-Rüstung. Nioh kann als Standard und Deluxe Edition geordert werden. Letztere enthält zusätzlich den Season-Pass und einen Waffen-DLC. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Nioh.