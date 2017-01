Koei Tecmo und Konsolenhersteller Sony haben die sogenannte "Letzte Chance"-Testversion für Nioh angekündigt. An diesem Wochenende, also am 21. und 22, Januar, kann das düstere Action-Rollenspiel letztmals vor Release absolut kostenlos angespielt werden. Der Download im Playstation Network ist ab sofort möglich. Die Demo beinhaltet einen Teil des Tutorials und daneben sowohl einige Singleplayer- als auch Multiplayer-Missionen. Als Belohnungen für erfolgreiches Durchspielen winken die Menschenfresserinnenmaske sowie das Zeichen des Eroberers und das Zeichen des Kriegers. Um diese Items in der Vollversion freischalten zu können, müsst ihr den Spielstand auf jeden Fall behalten.

Erscheinen wird Nioh dann am 8. Februar und zwar exklusiv für die PS4 (Pro). Eine erneute Verschiebung kann aufgrund der erreichten Gold-Status ausgeschlossen werden. Nioh ist als Standard Edition und die Deluxe Edition erhältlich. Die Sonderausgabe enthält zusätzlich unter anderem den Season-Pass. Bei einer digitalen Vorbestellungen gibt's noch ein dynamisches PS4-Design und die Wächter-Rüstung obendrauf. Bei einem Kauf spätestens zwei Wochen nach Release zudem auch noch die Crimson-Master-Rüstung. Direkt unterhalb könnt ihr euch noch den neuesten Gameplay-Trailer zu Nioh ansehen, in dem sich Held William durch Unmengen von kleineren und größeren Feinden schnetzelt. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Nioh.

Quelle: PS Blog