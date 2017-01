Nioh: Kostenloser PvP-Modus als Update kurz nach Release

Das Action-Rollenspiel Nioh hat gestern nach einer wahren Entwicklungsodyssee Gold-Status erreicht und erscheint in wenigen Wochen exklusiv für die PS4. In einem Interview mit Gamereactor Espana hat der bei Entwickler Team Ninja für Nioh zuständige Director Yosuke Hayashi erste Informationen zum Nioh-Support nach Launch preisgegeben. So soll schon kurz nach Veröffentlichung ein PvP-Modus als kostenloses Update ergänzt werden. Zum Season-Pass nur so viel: Dieser besteht laut Hayashi aus drei "großen DLCs", die ebenfalls schon kurz nach Release zum Download bereit stehen sollen.

Genauer Release-Termin von Nioh ist der 9. Februar 2017. Die Vorbestellung ist bereits seit einigen Wochen möglich. Es gibt zwei Varianten: die Standard Edition für 59,99 Euro und eine Deluxe Edition (plus Season-Pass, zusätzlichen Waffen, Avatar) für 20 Euro mehr. Wer Nioh via PSN vorbestellt, kann sich außerdem über ein dynamisches PS4-Design und eine Wächter-Rüstung freuen. Bei einem Kauf spätestens zwei Wochen nach dem oben genannten Veröffentlichungstag, gibt's auch noch die sogenannte Crimson-Master-Rüstung obendrauf, die dem legendären Samurai Yukimura Sanada nachempfunden ist. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Nioh.

Quelle: GameReactor