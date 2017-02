Nioh: Koop-Modus geändert - Spieler fühlen sich betrogen

Das knüppelharte Action-Rollenspiel Nioh ist optional auch kooperativ spielbar. So ist es möglich, mit einem weiteren Mitstreiter in den Kampf zu ziehen. Allerdings funktioniert der Koop-Modus in der Verkaufsversion anders als in den früheren Nioh Demos. Wie mehrere Käufer übereinstimmend berichten, kann man sich nur in eine Partie eines Freundes einklinken und ihn somit unterstützen, wenn man die ausgewählte Mission zuvor mindestens einmal selbst erfolgreich abgeschlossen hat. In der Alpha und Beta habe es diese Einschränkung noch nicht gegeben. Obwohl Team Ninja in den früheren Testversionen darauf hingewiesen hat, das sich Spielinhalte bis zum Release ändern können, fühlen sich einige Spieler nun vor den Kopf gestoßen.

Die Enttäuschung hierüber wiegt teils derart schwer, dass einige die Design-Entscheidung als "irreführende Werbung" beziehungsweise arglistige Täuschung verurteilen. Der Vergleich mit dem kontrovers vermarkteten Sandbox-Weltraumabenteuer No Man's Sky wurde laut. "Ich habe das Spiel basierend auf meinen positiven Erfahrungen mit der Alpha, Beta und Letzte-Chance-Demo gekauft. Nun ist das Spiel endlich da...und wir können nicht zusammenspielen", schreibt ein augenscheinlich frustrierter Käufer. "Was für ein Spaß, 50 Scheine für ein Spiel in der Annahme verschwendet zu haben, es mit meinem Kumpel spielen zu können, nur um dann herauszufinden, dass es auf ein Solo- / 'Spiele mit Fremden'-Erlebnis umgemünzt wurde."

Ein andere Fan lässt durchblicken: "Ich hatte ja keine Ahnung, worauf ich mich da mit dem Kauf eingelassen habe. Nun bin ich verärgert. Ich verstehe wirklich nicht, warum sie das [Koop-Spiel] geändert haben." Die Meinungen darüber, wie diese offenkundige Design-Änderung zu beurteilen ist, gehen innerhalb der Reddit-Community auseinander. Längst nicht alle fühlen sich von Entwickler Team Ninja hintergangen. Dennoch formiert sich Widerstand - in einem Sammelbeitrag bittet ein Spieler, Team Ninja beziehungsweise den Publisher Koei Tecmo bei Nichtgefallen des Koop-Modus über E-Mail und soziale Kanäle zu kontaktieren. Ziel sei es, die Verantwortlichen dazu zu bewegen, ein Update zu veröffentlichen. Nioh ist ab sofort exklusiv für PS4 im Handel erhältlich. In der Fachpresse wurde das Action-RPG außerordentlich positiv aufgenommen.

Quelle: Reddit (1, 2, 3)