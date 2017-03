Nioh: ​Gratis-Update mit zehn neuen Singleplayer-Missionen

Im japanischen Playstation Network steht ein neues Gratis-Update für Nioh zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung im Rest der Welt ist in Kürze zu rechnen, womöglich schon im Laufe des heutigen Tages. Das Update bietet Qualitätsverbesserungen, vor allem aber zehn weitere Einzelspieler-Missionen, die an verschiedenen Stellen im Spiel zugänglich sind. Dort bekommt ihr es unter anderem mit Yagyu Munetoshi und Hozoin In'ei zu tun, den Schülern von Kensei und Kamiizumi Nobutsuna. Screenshots zu den neuen Inhalten findet ihr in der Galerie unterhalb.

Das Action-Rollenspiel stammt aus der Feder von Team Ninja, und ist im Februar dieses Jahres nach weit über zehn Jahren Entwicklungszeit exklusiv für Sonys PS4 erschienen. Neben, wie in diesem Fall, kostenlosen DLCs, wird es auch drei kostenpflichtige Zusatzinhalte geben: Drache des Nordens, Kühne Ehre und Das Ende des Blutvergießens. Enthalten sind diese im Season-Pass, der für 24,99 Euro erhältlich ist. Ob auch ein separater Erwerb möglich sein wird, ist nicht bekannt. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Nioh.