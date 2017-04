Im PlayStation Blog hat Team Ninja neue Informationen zu Nioh veröffentlicht. Demnach dürfen sich Spieler am 02. Mai 2017 auf die neue Erweiterung "Drache des Nordens" freuen. Der DLC ist Teil des erhältlichen Season Pass, kann allerdings auch einzeln erworben werden. Insgesamt drei Erweiterungen sind in den kommenden Monaten für Nioh geplant. Die Geschichte von "Drache des Nordens" spielt nach den Ereignissen der Hauptstory. In einer neuen Region haben es die schrecklichen Yokai auf euch abgesehen. Team Ninja hat zudem zwei Screenshots aus dem DLC veröffentlicht.





Neben der neuen Region steht Spielern zudem eine exklusive Waffe (Odachi) zur Verfügung. Darüber hinaus gehören Rüstungen, Ninja-Fähigkeiten, Magie sowie neue Schutzgeister zu den Inhalten von "Drache des Nordens". Im PlayStation Store kann Nioh derzeit - bis zum 20. April 2017 - für 39,99 Euro statt 59,99 Euro erworben werden. Die Digital Deluxe Edition (inklusive Season Pass) des Action-Titels ist für 59,99 Euro statt 79,99 Euro im Angebot. Weitere Meldungen und Videos zu Nioh findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PlayStation Blog