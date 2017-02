Nioh: ​Erste Details zu den kostenlosen Updates und DLCs

In den kommenden Monaten möchte das Entwicklerteam von Koei Tecmo das Action-Rollenspiel Nioh mit weiteren Inhalten versorgen. Passend dazu fand am vergangenen Montag ein Livestream auf dem YouTube-Kanal des Studios statt. Dabei wurden erste Details zu den kommenden Updates (kostenlos) und DLC (kostenpflichtig) bekannt gegeben. So werden zunächst Ende März insgesamt zehn neue Missionen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad zu Nioh hinzugefügt. Knapp einen Monat später plant Koei Tecmo die Veröffentlichung des PvP-Modus, in dem Spieler direkt gegeneinander antreten können.



Der erste kostenpflichtige DLC wird Ende April erscheinen und hierzulande den Namen "Drache des Nordens" tragen. Kurze Zeit später folgen noch die Erweiterungen "Kühne Ehre" und "Das Ende des Blutvergießens" - genaue Termine wurden hier jedoch nicht bekannt gegeben. In "Drache des Nordens" dürfen sich Spieler auf einen neuen Waffen-Typ, ein neues Szenario, neue Charaktere, Guardian Spirits, neue Gegner und neue Schauplätze freuen. Alle Erweiterungen sind Teil des Season-Pass, der aktuell für 24,99 Euro im PlayStation Store erhältlich ist. Weitere Meldungen zu Nioh findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers