Nioh: Details zu Editionen und Preorder-Boni

Wie Sony in seinem offiziellen Playstation Blog bekannt gibt, kann Nioh in Kürze vorbestellt werden. Das unter anderem an Dark Souls erinnernde Action-Rollenspiel wird in zwei verschiedenen Editionen erhältlich sein. Die Standard Edition besteht lediglich aus dem Spiel selbst. Die (Digital) Deluxe Edition enthält außerdem ein Waffen-Paket mit fünf neuen Waffen, einen PS4-Avatar und den Season-Pass. Zu den Preisen liegen noch keinerlei Informationen vor. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass Nioh die üblichen 60 bis 70 Euro kosten wird, die Deluxe Edition dementsprechend mehr.

Nioh erscheint im 8. Februar 2017 exklusiv für die PS4. Auf der Pro-Konsole wird es diverse Optimierungen geben. Wer eine Vorbestellung abgibt, erhält als Boni eine dynamisches Nioh-Design und eine Nioh-Rüstung, deren Optik von den alten Wächterstatuen in traditionellen Tempeln inspiriert ist. Wer Nioh spätestens zwei Wochen nach Release erwirbt, erhält außerdem auch noch die sogenannte Crimson-Master-Rüstung, die dem legendären Samurai Yukimura Sanada nachempfunden ist. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Nioh. In der Galerie unterhalb gibt's eine Reihe neuer Screenshots.