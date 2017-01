Wie Koei Tecmo soeben via Twitter mitteilt, hat Nioh Gold-Status erreicht. Die Master-Blu-ray ist also auf dem Weg in die Presswerke. Damit dürfte sicher sein, dass Nioh pünktlich am 8. Februar für die PS4 (mit Pro-Optimierungen) erscheint, es also nicht zu einer weiteren Verschiebung kommt. Davon gab es nämlich reichlich. Die Entwicklung bei Team Ninja (Dead or Alive, Fire Emblem Warriors) startete bereits 2004, also vor inzwischen weit über zehn Jahren. Damals war die Playstation 2 aktuell, und Koei Tecmo existierte in der aktuellen Form noch nicht.

Nioh ist in zwei Varianten erhältlich: Die Standard Edition kostet 59,99 Euro, die Deluxe Edition mit Season-Pass für drei DLCs, einigen zusätzlichen Waffen und einem Avatar 20 Euro mehr. Wer Nioh im PSN vorbestellt, kann sich außerdem über ein dynamisches PS4-Design und eine Wächter-Rüstung freuen. Bei einem Kauf spätestens zwei Wochen nach dem oben genannten Veröffentlichungstag, gibt's auch noch die sogenannte Crimson-Master-Rüstung obendrauf, die dem legendären Samurai Yukimura Sanada nachempfunden ist. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Nioh.