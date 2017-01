Beeindruckend: Spieler sammelt alle erhältlichen Wii-Spiele

Seit dem Release der Konsole am 19. November 2006 in Nordamerika sind für Nintendos Wii dort 1.262 Spiele erschienen. Der NintendoAge-Forum-User "NintendoTwizer" hat sie alle gesammelt. Neben den über 1.200 Wii-Games - darunter teilweise verschiedenen Varianten von selben Spielen - lassen sich in der Nintendo-Sammlung auch Wii-Konsolen in allen vier Farben sowie alle 12 offiziellen Wii Remote-Controller in verschiedenen Farbausführungen finden. Auf zahlreichen Bildern, die ihr in der Bildergalerie unterhalb des Artikels findet, kann die riesige Wii-Sammlung begutachtet und bewundert werden.

Die komplette Auflistung seiner Spiele, des Zubehörs und der Wii-Konsolen, sowie weitere Kategorien, findet ihr im originalen Forumeintrag bei NintendoAge (siehe Link unterhalb des Artikels). Dort erfahrt ihr unter anderem auch, welche die etwas teureren, aber nicht super seltenen, Spiele oder auch die sehr seltenen und schwer zu findenden Wii-Titel des Sammlers sind. Auch die Geschichte hinter der Sammlung verrät "NintendoTwizer" dort. Demnach findet er, dass die Wii ein faszinierendes System ist, dass sich über 100 Millionen Mal verkauft hat. Obwohl es sehr viele ähnliche Titel gäbe, gäbe es genau so viele gute Titel. Auch der Fakt, dass die Wii das bisher am besten verkaufte Nintendo-System ist und dass jeder eine hatte (ja, selbst die Oma des Sammlers), machte die Nintendo-Konsole so interessant für ihn.

Was ihr von der Sammlung haltet und ob ihr denkt, dass "NintendoTwizer" alle schon mal angespielt hat, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben! Mehr interessantes Zu Nintendo, der Wii und auch der nächsten, bald erscheinenden Nintendo Switch findet ihr wie gewohnt auf unseren umfangreichen Themenseiten.

Quelle: nintendoage.com