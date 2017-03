Nintendo Switch: Alle Spiele für die neue Konsole im März 2017

05.03.2017 um 11:15 Uhr In unserer kommentierten Monatsvorschau für die Nintendo Switch stellen wir euch die alle Spiele für die neue Konsole vor, die im März 2017 erscheinen! Unter anderem mit dabei sind The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Snipperclips, 1-2-Switch und SUper Bomberman R.

Mehr zu Nintendo Switch findet ihr auf unserer Themenseite.