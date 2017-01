Nintendo Switch: Vorerst keine Unterstützung von Netflix & Co.

Mit der neuen Konsole Switch hat Nintendo Großes vor - zumindest das Spieleangebot soll diesmal auf Dauer wieder äußerst umfangreicher werden, als das zu Zeiten der dahingehend schwächelnden Wii U der Fall war. Wer jedoch plant, die Konsole auch als Mutlimediazentrum zu nutzen - eine Funktion, welche die Konkurrenten Sony und Microsoft mit ihren Konsolen durchaus anstreben - sollte sich auf eine Enttäuschung gefasst machen. Laut einer Aussage von Nintendo-PR-Manager Kit Ellis gegenüber der Seite Business Insider soll die Nintendo Switch offenbar ohne etwaige Streaming- und Multimedia-Angebote kommen - das heißt: kein Netflix, kein Spotify, kein Amazon Video und kein YouTube - wer streamen möchte, muss vorerst weiterhin auf andere Geräte ausweichen.

Eine kuriose Entscheidung, geht es bei der neuen Konsole doch insbesondere um die neuartige Möglichkeit, sie auch außerhalb der eigenen vier Wände, etwa auf Reisen, nutzen zu können - durchaus prädestinierte Umstände für diverse Multimedia-Anwendungen also. Nach aktuellen Angaben soll die Konsole erwähnte Funktionen aber "bei Launch" missen lassen. Dass Nintendo die Streamingdienste also nachträglich implementiert, ist nicht unwahrscheinlich. Selbst die Wii U bietet ihren Nutzern eine YouTube- und Netflix-Anwendung. Für Neuigkeiten zur Nintendo Switch, die voraussichtlich am 3. März 2017 erscheinen wird, haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Business Insider via Nintendo Today