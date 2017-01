Nintendo Switch vorbestellen: Konsole bei deutschen Händlern wieder vorrätig

Update: Das ging flott: Bei Amazon.de scheint das aktuelle Kontingent bereits vergriffen zu sein - nach nur kurzer Zeit. Zu welchem Zeitpunkt die Nintendo Switch bei Amazon wieder gekauft werden kann, ist bislang nicht bekannt. Behaltet am besten unseren stets aktualisierten Schnäppchenführer im Auge.

Originalmeldung: Nintendo Switch vorbestellen - in Deutschland ab sofort wieder möglich. Ein Blick auf die Webseiten von Händlern wie Amazon, Saturn und Gamestop zeigt, dass derzeit wieder Vorbestellungen entgegengenommen werden. Allerdings ist unklar, welche Kontingente Nintendo den einzelnen Händlern zur Verfügung gestellt hat. Amazon rät den Käufern etwa, unbedingt die korrekte Lieferadresse und Zahlungsart anzugeben, denn: "Aufgrund der Limitierung des Artikels kann der Versand zum Erscheinungstermin bei einer nachträglichen Änderung der Daten nicht garantiert werden." Wer Nintendo Switch jetzt bei Amazon vorbestellt, dem wird jedoch eine Lieferung am Erscheinungstag garantiert.

Bei Gamestop lässt sich die Nintendo Switch ebenfalls vorbestellen. Allerdings heißt es im Online-Shop der Spielekette, dass der Liefertermin unbekannt sei. Daher ist unbekannt, ob Käufer, die Nintendo Switch jetzt reservieren, tatsächlich zum Launch der Konsole in den Händen halten können. Auf Nummer sicher gehen Interessierte womöglich, wenn sie die Konsole online reservieren und anschließend in einer Filiale abholen. Details zum Ablauf findet ihr auf der Webseite von Gamestop.

Auch Saturn hat die Nintendo Switch wieder im Sortiment, wie sich dem Online-Shop des Händlers entnehmen lässt. Nintendo Switch kommt am 3. März zu einem Preis von rund 330 Euro in Deutschland auf den Markt. Nintendo stellte die Konsole am 13. Januar vor. Am selben Tag nahmen deutsche Händler die ersten Vorbestellungen entgegen. Allerdings war die Konsole nach nur wenigen Stunden ausverkauft. Nintendo hatte zuletzt jedoch mitgeteilt, ausreichend Konsolen im Launch-Monat an den Handel auszuliefern.