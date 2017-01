Erst vor zwei Wochen hatte Nintendo endlich die sprichwörtlichen Hosen heruntergelassen, und im Rahmen eines Live-Events Details zu seiner kommenden Nintendo Switch geteilt - der Startschuss für die große Marketingoffensive des Traditionskonzerns. Ebenfalls die Hosen runter lässt ein junger Mann im neuen, deutschen Werbespot für die Konsole: Von der Toilette über den Hörsaal bis hin zur klassischen Wohnzimmer-Couch - Unentschlossenen liefert Nintendo hier zahlreiche Vorschläge für mögliche Orte, die offenbar prädestiniert für die eine oder andere Runde Mario-Kart-8-Action sind. Stellen wir uns also auf ausgedehnte Klo-Sessions und ablenkungsreiche Uni-Tage ein.



Mario Kart 8, das bereits für die Wii U erhältlich war, soll mit dem Zusatz "Deluxe" auch für die Switch erscheinen - in einer Neuauflage mit frischen Fahrern und mehr. Mit dem neuen Werbespot legt Nintendo den Fokus wieder klar auf das große Alleinstellungsmerkmal seiner neuen Konsole: die Möglichkeit, das Gerät quasi überall hin mitzunehmen, und die Abenteuer aus dem heimischen Wohnzimmer in die Wildnis oder eben auch in das Badezimmer zu verfrachten. Apropos Wildnis: The The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll simultan mit der Konsole am 3. März 2017 erscheinen. Für weitere Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um die Nintendo Switch haltet ihr auch weiterhin wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Polygon