Nintendo arbeitet an unkonventioneller Software und neuen IPs für die Switch

Ein neues Interview mit Nintendos General Manager Shinya Takahashi enthüllt spannende Details zur Zukunft der neuesten Konsole Switch, die am 3. März 2017 weltweit in den Handel gekommen ist. Takahashi redete mit dem japanischen Magazin über geplante Software, die in Zukunft herauskommen soll, und verriet, dass man eine neue Intellectual Property (IP) nach der anderen vorbereitet. Es sollen sich Spiele ein Entwicklung befinden, die vor allem Vorteile der Joy-Con-Controller ausnutzen.

Auf die Frage hin, ob es revolutionäre Titel wie Brain Age (hierzulande bekannt als Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging) oder vergleichbare Spiele geben wird, antwortete Takahashi, dass er keine Details preisgeben könnte. Aber natürlich plane man revolutionäre und innovative Games. Im Gespräch verwies der Nintendo-Manager weiterhin auf die Wichtigkeit von Indie-Titeln wie Snipperclips. Bei Indies scheint Nintendo einen klaren Kurs zu fahren. Schon Anfang dieses Jahres, also Monate vor dem Release der Switch, zeigte eine Vorschau auf das User Interface (UI), dass neben bekannten Triple-A-Produktionen auch viele Indie-Titel auf dem Plan der Konsole stehen.

Was denkt ihr darüber? Welche Spiele oder Spielekonzepte würdet ihr gerne für die Nintendo Switch umgesetzt haben? In den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen könnt ihr der Community und uns gerne eure Meinung zu dem Thema kundtun. Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zur Nintendo Switch findet ihr auf unserer entsprechenden Themenseite, die laufend erweitert wird.

Quelle: ebitsu.net via nintendoeverything.com