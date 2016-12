Nintendo Switch: Taktraten von GPU und CPU offenbar geleakt

Wie schnell wird Nintendos Switch sein und wie schlägt sich die Konsole gegen die Konkurrenz in Forum der Xbox One und der Playstation 4 (Pro)?

Noch hält sich Nintendo bedeckt, was die Hardware-Spezifikationen der Konsole angeht. Doch angeblich wurden einige davon bereits geleakt. So soll es sich laut einem Bericht von Venturebeat um einen Nvidia Tegra X1 Chip handeln, der in der Konsole seinen Dienst verrichtet. Damit würde die Konsole nicht den neuen X2-Chip nutzen, der auf der Pascal-Architekur beruht. Dieser soll im Gegensatz zum X1 eine bessere Performance und mehr Akkuleistung bieten. Doch ob diese Angabe stimmt, ist nicht sicher, denn angeblich besitzt die Nintendo Switch "nur" eine HDMI-1.4-Ausgabe, während der Tegra X1 HDMI 2.0 unterstützt. Auch einige andere Angaben scheinen nicht mit dem X1 überein zu stimmen.

Was die Taktrate angeht, so soll die CPU mit 1020 MHz laufen - egal, ob sich das Gerät in der Dockstation befindet oder nicht. Die Speichergeschwindigkeit dagegen wird von 1.600 MHz im Dock-Modus auf 1.331 MHz gedrosselt, wenn die Switch als Handheld genutzt wird. Was die GPU angeht, so soll diese mit 768 MHz laufen, was seltsam erscheint, da das Tablet Shield Android TV, welches ebenfalls den Tegara X1 nutzt, mit 1.000 MHz taktet. Angenlich wurde die Taktrate für die Switch heruntergefahren, um eine höhere Akkuleistung zu erzielen und, damit die Konsole nicht zu heiß wird. Wird die Konsole aus der Docking-Station genommen, soll der GPU-Taktrate sogar auf 307.2 MHZ gedrosselt werden.

Damit würde die Switch im angedockten Modus etwa die 2,5-fache Leistung des Handhelds bieten. Da das Display der Switch eine Auflösung 720p hat, soll die Leistung aber noch immer ausreichend und auch höher sein als die einer WiiU. Ob diese Angaben überhaupt korrekt sind, muss Nintendo allerdings noch bestätigen.

Quelle: Eurogamer