Nintendo Switch: Take-Two-Support abhängig von Verkaufserfolg

Werden wir Spiele wie Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Mafia, BioShock und Borderlands in der Zukunft auch auf der kommenden Nintendo-Konsole Switch sehen? Äußerten sich nach der im vergangenen Monat erfolgten Enthüllung der Konsole zahlreiche Dritthersteller solidarisch und verkündeten ihre Partnerschaft zu Nintendo, scheint auch Publisher Take-Two Interactive optimistisch eingestellt zu sein - allerdings nicht uneingeschränkt. Obwohl einige Take-Two-Studios bereits Spiele für die Switch in Entwicklung haben, zeigte sich Take-Two Präsident Karl Slatoff im Rahmen der 20th Annual Credit Suisse Technology, Media, and Telecom Conference in Phoenix, Arizona etwas vorsichtiger als viele seiner Branchen-Kollegen.

"Bei jeder neuen Hardware heißt es immer abzuwarten, die Verkaufszahlen werden das Ausmaß des Take-Two-Supports mitbestimmen", so Slatoff. "Wir sind sehr neugierig und aufgeregt. Die Leute bei Nintendo geben sich große Mühe, die Dritthersteller zu erreichen, das finde ich fantastisch." Damit ist Take-Two Interactive einer der wenigen Publisher, die den Switch-Support an eine Voraussetzung geknüpft haben - anders als das etwa Electronic Arts' Peter Moore auf derselben Konferenz getan hatte. Trotzdem zeigte sich auch Slatoff betont zuversichtlich: "Ich würde sagen, wir sind sehr optimistisch und [Nintendo] ist ein guter Partner. Wir freuen uns darauf, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten." Für kommende Neuigkeiten rund um die Nintendo Switch besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Shacknews